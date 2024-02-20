«МегаФон» подключил антифишинговую платформу к системе мониторинга Минцифры

Система мониторинга Минцифры «Антифишинг» была дополнена собственной антифишинговой платформой «МегаФона», сообщает пресс-служба компании.

Как рассказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов, у оператора есть большой опыт в борьбе с фишингом.

«В нашем распоряжении большой объем вычислительных мощностей, который позволяет оперативно выявлять ресурсы, которые могут использоваться для кражи конфиденциальных сведений пользователей», — отметил он.

Хренов подчеркнул, что в прошлом году усилиями компании было выявлено более 200 тысяч фишинговых и других вредоносных ресурсов. Он подчеркнул, что этот показатель в 4,5 раза превышает показатель 2020 года.

В «МегаФоне» рассказали, что специалисты оператора будут передавать НИИ «Интеграл» информацию о выявленных мошеннических ресурсах для их блокировки.

Отмечается, что за январь 2024 года платформой «МегаФона» выявлено порядка 6 700 мошеннических сайтов. В компании уточнили, что самым популярным способом фишинга у злоумышленников является маскировка интерфейса входа под учетную запись в соцсети или мессенджеры.

На втором месте по частоте использования — сайты‑имитации «Госуслуг», а на третьем — ресурсы, имитирующие официальные сайты банков.