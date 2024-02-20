Экономист предрекла рост цен на импортные товары в России

Цены на импортные товары в России могут вырасти на 15-20% из-за снижения порога беспошлинных онлайн-покупок с €1000 до €200 с 1 апреля. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

«При этом цены могут подняться еще до апреля на ожиданиях и повышенном спросе на имеющуюся продукцию на рынке, это больше психологический фактор. В дальнейшем же ажиотаж постепенно спадет, так как за прошедший период бизнес смог переключиться на другие внешние рынки, а главное, на внутреннее производство потребительской продукции», — отметила Новикова.

По ее словам, в первую очередь снижение порога коснется товаров широкого потребления, включая в том числе обувь, недорогое оборудование для дома, одежду.

«Конечно, повышение цены всегда сказывается на возможностях потребителей, но здесь встает в том числе и вопрос развития внутреннего рынка, что невозможно сделать без регулирования поставок продукции из-за рубежа», — заключила экономист.

Минфин РФ не поддержал сохранение порога беспошлинных онлайн-покупок на уровне €1000, написала газета «Ведомости». С 1 апреля 2024 года он должен снизиться до исходных €200.

В марте 2022 года порог был увеличен €1000 евро с €200, в апреле для России, Белоруссии и других стран ЕАЭС лимит вырос до €1000 с €500. В сентябре 2023 года действие повышенного порога было продлено до 1 апреля 2024 года.

Ранее в России начали обсуждать снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок за рубежом.