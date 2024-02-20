В Кремле прокомментировали ограничения для российских клиентов в банках ОАЭ

Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсудят вопрос ограничений в банках арабской монархии, которые недавно появились для россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас весьма насыщенный диалог с Абу-Даби. И мы будем развивать этот диалог. Мы развиваем наши отношения во всех областях, включая торгово-экономическое взаимодействие. Все текущие вопросы обсуждаются в рамках механизма двусторонней кооперации, которая между нашими двумя странами функционирует», — заявил Песков.

До этого депутат Государственной думы Артем Кирьянов заявил, что стоит проблема вторичных санкций в связи с сообщениями о запрете банками ОАЭ расчетов с Россией.

Кирьянов отметил, что проблема вторичных санкций стоит остро даже для ключевых партнеров России. При этом, по его словам, существуют альтернативные способы расчетов, в том числе с использованием цифрового рубля и российской платежной системы.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.