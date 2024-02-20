Суд в Амстердаме вынес решение в пользу бывших акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд Амстердама вынес решение в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС в многолетнем споре с Россией. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что арбитражное решение Постоянного третейского суда о присуждении экс-акционерам $50 млрд остается в силе.

Решение Апелляционного суда Амстердама может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

В 2014 году арбитраж в Гааге присудил трем компаниям компенсацию около $50 млрд, посчитав, что РФ преднамеренно обанкротила ЮКОС. Акционеры пытались взыскать эти средства в судах Великобритании, США и Нидерландов. С учетом пени сумма достигла $57 млрд.

В мае 2020 года Россия подала в Верховный суд Нидерландов жалобу, требуя отменить решение о выплате $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В ноябре 2021 года Верховный суд отменил это решение и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.

5 февраля сообщалось, что апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу нефтяной компании ЮКОС на неделю — с 13 на 20 февраля 2024 года.

Ранее Медведчук прокомментировал решение Международного суда ООН по Украине.