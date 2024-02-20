Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Суд в Амстердаме вынес решение в пользу бывших акционеров ЮКОСа

Суд в Амстердаме вынес решение в пользу бывших акционеров ЮКОСа в споре с РФ

close
100%
Freepik.com

Апелляционный суд Амстердама вынес решение в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС в многолетнем споре с Россией. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что арбитражное решение Постоянного третейского суда о присуждении экс-акционерам $50 млрд остается в силе.

Решение Апелляционного суда Амстердама может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

В 2014 году арбитраж в Гааге присудил трем компаниям компенсацию около $50 млрд, посчитав, что РФ преднамеренно обанкротила ЮКОС. Акционеры пытались взыскать эти средства в судах Великобритании, США и Нидерландов. С учетом пени сумма достигла $57 млрд.

В мае 2020 года Россия подала в Верховный суд Нидерландов жалобу, требуя отменить решение о выплате $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В ноябре 2021 года Верховный суд отменил это решение и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.

5 февраля сообщалось, что апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу нефтяной компании ЮКОС на неделю — с 13 на 20 февраля 2024 года.

Ранее Медведчук прокомментировал решение Международного суда ООН по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами