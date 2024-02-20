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В Минфине выразили надежду на скорое начало обмена заблокированных активов

Чебесков: Минфин дорабатывает документы для запуска обмена замороженных активов

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов России заканчивает подготовку необходимой документации для начала обмена замороженных активов граждан РФ. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы дорабатываем необходимую документацию, которая нужна для оформления соответствующих решений правительственной подкомиссии», — сказал Чебесков во время Российского форума финансового рынка.

Так, кабмин РФ постановил, что условия проведения торгов с иностранными бумагами между резидентами и нерезидентами РФ в рамках механизма обмена замороженными активами будет устанавливать правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями

Чебесков отметил, что подготовка документов осложняется юридическими тонкостями, например, возникают вопросы налогообложения.

В январе ЦБ сообщил, что иностранцы выражают интерес к возможности обмена заблокированных активов с российскими инвесторами.

До этого в МИД РФ заявили о готовности Москвы к диалогу по обмену замороженными активами.

Ранее страны G7 заявили о намерении удерживать замороженные российские активы.

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