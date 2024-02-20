Стало известно, где за рубежом россияне хотят купить квартиры

В январе доля просмотров россиянами карточек новых и строящихся жилых комплексов в Таиланде составила 19%, в Турции — 16%, при этом безусловное лидерство сохраняет ОАЭ с долей просмотра новостроек в 63%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в компании Яндекс Недвижимость.

В течение последних трех месяцев по данным базы объявлений Яндекс Недвижимость к Таиланду наблюдается рост интереса как с точки зрения количества уникальных пользователей, так и просмотров: с ноября количество запросов на консультацию по недвижимости Таиланда выросло на 81% в то время как количество пользователей, запрашивающих консультацию и детали по недвижимости в ОАЭ сократилось на 39%, а по новостройкам в Турции — снизилось на 56%.

По данным 2023 года россияне заняли второе место после китайцев по объему купленных квартир в Таиланде: доля россиян составила 9%, доля китайцев превысила 46%, а на третьем месте оказались инвесторы из США с долей в 3,9%.

«Сейчас мы наблюдаем охлаждение исторически высокого спроса граждан РФ на турецкую недвижимость и рост инвестиционного интереса к Таиланду. Одной из причин перераспределения спроса можно выделить стоимость строящейся недвижимости в Таиланде: порог входа в новостройку здесь составляет от $100 тыс., в то время как в Турции и Эмиратах — превысил $150 тыс. и $250 тыс. соответственно», — прокомментировал коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

Покупка недвижимости за рубежом может стать эффективным инструментом, позволяющим сохранить и приумножить сбережения, рассказал «Газете.Ru» руководитель вьетнамского офиса агентства недвижимости Homeapp Олег Морозов. Он назвал шесть нюансов, на которые нужно обратить внимание при покупке квартиры за границей.

Ранее эксперт по недвижимости посоветовал россиянам покупать квартиры на Бали.