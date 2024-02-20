Польские фермеры потребовали выхода страны из европейской программы «Зеленый курс»

Польские фермеры требуют полного выхода страны из европейской программы «Зеленый курс» и запрета на бесконтрольный ввоз сельхозпродукции из Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам лидера союза профсоюзов фермеров и сельхозорганизаций Славомира Издебского, протестующие аграрии требуют от правительства Польши направить в Еврокомиссию заявление о том, что страна полностью выходит из программы «Зеленый курс», направленной на радикальное снижение выбросов парниковых газов и постепенного отказа от использования ископаемого топлива.

Кроме того, польские аграрии настаивают на запрете бесконтрольного ввоза сельхозпродукции с территории Украины.

Третьим существенным пунктом недовольства стал представленный в январе законопроект о запрете в Польше меховых ферм — фермеры хотят продолжать разводить пушных животных.

Протесты польских фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов.

Конфликт усилился после того, как польские фермеры начали атаковать украинские фуры с зерном.

15 февраля польские фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве и затем пообещали полностью заблокировать границу с Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на границе с Польшей издевательством.