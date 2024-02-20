Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в течение 15 лет

Спрос на нефть в мире будет увеличиваться как минимум в течение ближайших 15 лет. Об этом во время пленарной сессии на Международной выставке-форуме «Россия» заявил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, его цитирует ТАСС.

Вице-премьер публично не согласился с тезисами о том, что нефть изживает себя как ресурс, и, сославшись на экспертные прогнозы, заявил, что мировой рост спроса на «черное золото» будет продолжаться еще достаточно долго.

«Как минимум до 2040 года темпы роста составят порядка 14%, а это примерно по 1 млн баррелей в год дополнительный спрос», — отметил Новак.

13 февраля Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 и 2025 годах на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,8 млн б/с соответственно. Организация отмечает, что в текущем году спрос будут поддерживать авиаперевозки, растущий автопром и активность в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, особенно в странах вне ОЭСР.

Ранее Еврокомиссия снизила прогноз цен на нефть Brent на 2024 год.