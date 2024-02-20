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Инвестстратег назвал срок, когда курс рубля перейдет к укреплению

Инвестстратег Бахтин: курс рубля перейдет к укреплению ближе к концу февраля

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Курс рубля может перейти к укреплению ближе к концу февраля на фоне более выраженной поддержки со стороны налогового периода в России. Доллар будет стоить 90-91 рубль. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«16 февраля ЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 16%, что означает более продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Фундаментально позитивный эффект на рубль продолжает накапливаться, в частности, охлаждается кредитование, в том числе на приобретение импорта, а рублевые вложения сохраняют свою привлекательность. Пик монетарной поддержки нацвалюты может прийтись на начало весны», — отметил Бахтин.

Он напомнил о валютных интервенциях ЦБ и обязательных продажах на внутреннем рынке экспортерами большей части выручки. Эти два фактора также оказывают поддержку курсу рубля.

«Против девальвационного сценария говорит также электоральный цикл. В этих условиях можно ждать скорого движения пары доллар-рубль к 90-91 и консолидации на этих уровнях. Такой курс в среднем может сохраняться и в марте с эпизодами движения как под 90 рублей за доллар, так и в направлении 92 рубля», — сказал инвестстратег.

По его словам, в курс рубля транслируются изменения (порой резкие) цен на нефть с лагом в несколько недель, также нужно учитывать эффекты от санкций и добровольного сокращения Россией нефтедобычи в рамках ОПЕК+, которые приводят к снижению объема поступающей в страну валютной выручки.

«С учетом баланса факторов полагаю, что рубль в ближайшее время будет укрепляться, но укрепление вряд ли окажется устойчивым, а пределом его видится 90 рублей за доллар», — заключил Бахтин.

По данным Мосбиржи на 10:25 мск, доллар стоит 92,3 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов понедельника, американская валюта подешевела на 10 копеек.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, к чему приведет сохранение ключевой ставки и что может сделать ЦБ дальше.

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