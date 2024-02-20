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Южная Корея расширила список товаров, запрещенных к экспорту в Россию и Белоруссию

«Ренхап»: Южная Корея расширила список товаров, запрещенных к экспорту в РФ и РБ

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Depositphotos

Южная Корея усилит контроль за экспортом товаров двойного назначения в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По данным агентства, министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи расширило список товаров, запрещенных к поставке в РФ и РБ, на 682 позиции. В него вошли изделия, «имеющие фактическое или потенциальное военное применение».

Ограничения начнут действовать с 24 февраля. В перечне на сегодняшний день 1159 позиций. В ограничительный список на этот раз вошли аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы, тяжелое строительное оборудование и даже подержанные автомобили с объемом двигателя от 2 тыс. куб. см.

«Это скоординированная политика с международным сообществом», — заявил агентству «Ренхап» представитель корейского правительства.

11 февраля в МИД РФ заявили о желании Южной Кореи вернуться на российский рынок.

28 декабря в МИД Южной Кореи порекомендовали РФ приложить усилия для урегулирования отношений с Сеулом.

Ранее Мария Захарова допустила несимметричный ответ на санкции Южной Кореи.

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