Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Мировому рынку предрекли рекордный спрос на СПГ

ЦЦИ: мировой спрос на сжиженный газ в 2024 году достигнет рекордных 114 млн тонн

close
100%
Global Look Press

Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) по итогам первого квартала 2024 года вырастет на 10% и достигнет рекордных 114 млн тонн. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

В абсолютном выражении спрос на топливо увеличится на 10 млн тонн год к году. Рост к четвертому кварталу 2023 года составит 7 млн тонн (+6,5%).

Для сравнения: показатель за январь — март 2023 года оставался неизменным к аналогичному периоду 2022-го, в октябре — декабре прошлого года спрос на СПГ вырос к четвертому кварталу 2022-го на 4 млн тонн.

Стремительный рост потребления СПГ в январе — марте 2024 года эксперты связывают с ростом импорта КНР, Индией и странами Юго-Восточной Азии.

Согласно прогнозу ЦЦИ, во втором и третьем кварталах текущего года мировой спрос на СПГ снизится до порядка 105 млн тонн, в четвертом квартале восстановится до 113 млн тонн.

До этого были названы главные покупатели сжиженного газа из РФ в Европе.

Ранее сообщалось, что Россия удвоила поставки СПГ в одну азиатскую страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами