Мировому рынку предрекли рекордный спрос на СПГ

Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) по итогам первого квартала 2024 года вырастет на 10% и достигнет рекордных 114 млн тонн. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

В абсолютном выражении спрос на топливо увеличится на 10 млн тонн год к году. Рост к четвертому кварталу 2023 года составит 7 млн тонн (+6,5%).

Для сравнения: показатель за январь — март 2023 года оставался неизменным к аналогичному периоду 2022-го, в октябре — декабре прошлого года спрос на СПГ вырос к четвертому кварталу 2022-го на 4 млн тонн.

Стремительный рост потребления СПГ в январе — марте 2024 года эксперты связывают с ростом импорта КНР, Индией и странами Юго-Восточной Азии.

Согласно прогнозу ЦЦИ, во втором и третьем кварталах текущего года мировой спрос на СПГ снизится до порядка 105 млн тонн, в четвертом квартале восстановится до 113 млн тонн.

До этого были названы главные покупатели сжиженного газа из РФ в Европе.

Ранее сообщалось, что Россия удвоила поставки СПГ в одну азиатскую страну.