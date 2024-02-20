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В Мьянме рассказали об упрощении платежей для российских туристов через карты «Мир»

Министр Кан Зо: введение карт «Мир» упростит транзакции для российских туристов

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

В Республике Союз Мьянма в скором времени введут платежную систему «Мир», что должно существенно упростить пребывание в стране для туристов из России. Об этом РИА Новости рассказал министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы, доктор наук Кан 3о.

«Разрешив использование карты «Мир», мы пытаемся упростить платежи и транзакции. Это окажет поддержку лицам из России, приезжающим в Мьянму, особенно туристам», — сообщил министр, который сослался на слова руководства центрального банка Мьянмы.

До этого сообщалось, что карты «Мир» заработают в Мьянме для туристов и инвесторов уже 20 февраля. Об этом Кан Зо заявлял еще в конце января на российско-мьянманском бизнес-форуме на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

Как рассказывал министр экономразвития РФ Максим Решетников, банки Мьянмы уже вовсю подключаются к российскому аналогу межбанковской системы SWIFT — системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

Ранее стало известно, сколько россиян не пользуется банковскими картами.

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