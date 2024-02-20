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Экономист назвал оптимальный для России вариант отказа от украинского транзита

Эксперт Белогорьев: «Газпрому» выгодно продавать газ в Европу на аукционах

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РИА «Новости»

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что компании «Газпром» выгоднее отказаться от долгосрочного контракта на транзит газа по территории Украины и перейти на краткосрочное бронирование мощностей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Белогорьева, если Киев сам будет распределять свободные газотранспортные мощности, то в отношениях «Газпрома» с потребителями ничего не изменится. Однако, как отметил экономист, вопрос заключается в том, допустит ли украинское руководство российскую компанию до аукционов.

Белогорьев добавил, что долгосрочный контракт не выгоден обеим сторонам, поскольку для Украины играют роль политические мотивы, а «Газпром» не может спрогнозировать спрос в Европе на российский газ.

До этого Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что Евросоюз не планирует продлевать контракт с Россией на транзит газа через Украину. Соглашение истекает в конце 2024 года. Вице-премьер Александр Новак также заявлял, что «Газпром» не ведет переговоров о его продлении — по его словам, Москва уже обсуждает экспорт газа в Китай по «Силе Сибири — 2».

Ранее Путин заявил, что Россия обойдется без отказавшихся от ее газа стран Европы.

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