Лавров заявил об укреплении Москвой и Гаваной правовой базы для поставок российской нефти

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с кубинским президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем заявил, что Москва и Гавана укрепляют договорно-правовую базу для поставок российской нефти и нефтепродуктов на Кубу. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров отметил, что самой важной двусторонней темой является укрепление договорно-правовой базы и практических проектов в области торгово-экономических и инвестиционных связей. Он подчеркнул, что за последнее время были приняты целые серии решений, укрепляющие договорно-правовую базу для поступательного движения в этой сфере.

По словам главы МИД РФ, это касается и поставок на Кубу весьма актуальных для экономики республики российской нефти, нефтепродуктов, продовольствия, удобрений. Лавров отметил существенное улучшение возможностей для инвестирования российского бизнеса в кубинскую экономику.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.