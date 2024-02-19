Объем добытого «Роснефтью» газа в 2023 году составил 93 млрд кубометров

В 2023 году «Роснефть» продолжила планомерную работу по увеличению эффективности и наращиванию производственного потенциала, в первую очередь, газового бизнеса в связи с внешними ограничениями добычи нефти, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, слова которого приводятся в пресс-релизе по результатам 2023 года.

По итогам года «Роснефть» стала лидером среди российских независимых производителей газа, увеличив добычу газа на четверть — до 92,7 млрд кубометров (без учета газа, направленного на прочие технологические нужды). Это рекордный показатель в истории «Роснефти».

В релизе сообщается, что по итогам года добыча углеводородов компанией составила 269,8 млн тонн нефтяного эквивалента, в том числе добыча жидких углеводородов — 193,6 млн тонн.

Таким образом, показатель добычи углеводородов у «Роснефти» выше, чем у Shell, bp, Equinor, TotalEnergies и многих других мировых гигантов.

«Роснефть» продолжила развитие новых добычных проектов, в частности продолжаются масштабные геологоразведочные работы в рамках флагманского проекта «Восток Ойл». На Таймыре, где реализуется проект, в настоящее время ведется опытно-промышленная разработка нескольких месторождение, продолжается возведение первоочередных инфраструктурных обьектов инфраструктуры, среди которых нефтепровод и логистические объекты.

Как подчеркнул главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, из-за роста процентных ставок со второй половины года «Роснефть» сфокусировала свое внимание на сокращении общей долговой нагрузки — задолженность по предоплатам и чистый финансовый долг были совокупно снижены на 0,7 трлн руб.

«При этом процентные расходы возросли вследствие, в том числе, увеличения Банком России ключевой ставки и дальнейшего повышения банками процентной маржи, что привело к росту прибыли банковского сектора в 2023 году до рекордных значений. В частности, процентные расходы компании за четвертый квартал 2023 года возросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2022 года», — добавил Сечин.

По итогам прошедшего года чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», составила почти 1,3 трлн рублей. Это на 10% превысило ожидания аналитиков рынка.

Выручка компании в 2023 году составила 9,2 трлн руб., а показатель EBITDA составил 3 трлн руб. Кроме того, удельные затраты на добычу углеводородов снизились до $2,6 за баррель нефтяного эквивалента. По словам Сечина, этого удалось добиться благодаря контролю над расходами и работе по повышению эффективности.

Согласно данным биржевых торгов, рынок позитивно оценивает работу «Роснефти». Ценные бумаги компании в 2023 году стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке, а капитализация в конце года превысила 6,3 трлн рублей.

При этом за последние полгода число акционеров-физических лиц выросло более чем на четверть и в ноябре достигло 1,13 млн человек. Глава «Роснефти» назвал подобный рост «дополнительным свидетельством доверия» инвесторов к компании.