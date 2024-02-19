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Эквадор принял меры в отношении нарушителей экспорта бананов

Эквадор принял меры в отношении нарушивших требования пяти экспортеров бананов

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Depositphotos

Власти Эквадора приняли меры в отношении нарушивших требования пяти экспортеров бананов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Увеличено число фитосанитарных проверок, а также построена специальная карантинная зона для погрузки бананов с плантаций», — говорится в заявлении ведомства.

До этого министр иностранных дел страны Габриэла Соммерфелд на заседании комиссии парламента Эквадора заявила, что страна не намерена поставлять оружие Украине.

По ее словам, Эквадор выступает за «мирное решение конфликтов».

2 февраля Россельхознадзор потребовал от Эквадора прекратить поставки небезопасных бананов. Согласно данным ведомства, в бананах из Эквадора систематически обнаруживается опасный карантинный объект — многоядная муха-горбатка.

После этого бананы в Россию начала поставлять Индия.

16 февраля Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора снова ввозить бананы в РФ.

Ранее стало известно, какая страна сможет заменить Эквадор в поставках бананов в РФ.

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