В Венгрии назвали условие, при котором Будапешт одобрит траты ЕС на ВСУ

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт одобрит выделение €5 млрд из Европейского фонда мира для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), если долю Венгрии разрешат пустить на борьбу с миграцией либо другие не связанные с оружием цели. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ясно дали понять, что не готовы участвовать ни в какой общей акции, которая направлена на отправку оружия», — подчеркнул министр.

Он добавил, что Будапешт будет самостоятельно решать, на какие вызовы, связанные с безопасностью, направить долю Венгрии из этих €5 млрд. Речь может идти и о проблемах с миграцией, и о поддержке стабильности Западных Балкан.

До этого Сийярто говорил, что Будапешт не будет блокировать 13-й пакет санкций Европейского союза против России.

По его словам, на этапе подготовки удалось убрать все противоречащие венгерским интересам пункты.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.