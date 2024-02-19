Путин поручил распространить проект выплаты при рождении третьего ребенка на регионы ДФО

Президент РФ Владимир Путин к 1 июля поручил распространить действие пилотного проекта по выплате 1 млн рублей при рождении третьего ребенка на Чукотку и другие регионы ДФО. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поручении главы государства отмечается, что речь идет о регионах, где суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по этому федеральному округу.

Путин адресовал поручение правительству РФ и региональным властям.

15 февраля Путин заявил, что для развития России в семье должно рождаться минимум три ребенка. Российский лидер отметил, что власти поддерживают семьи с несколькими детьми, однако для развития страны недостаточно только двух детей. В то же время президент поразмышлял о том, что для развития государства нужно увеличить количество ребят в семьях.

До этого в Госдуме раскрыли планы по снижению налоговой нагрузки для многодетных семей.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.