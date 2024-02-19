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Альфа-Банк запустил образовательную платформу для предпринимателей

Платформа «Курс» Альфа-Банка поможет предпринимателям вести бизнес

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Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.2.

Альфа-Банк запустил бесплатную образовательную платформу «Курс», которая поможет предпринимателям развивать свой бизнес, сообщает пресс-служба банка.
Платформа стала результатом совместной работы Альфа-Банка и делового издание медиа RB.RU.

В настоящее время на платформе представлены 7 курсов по самым важным темам, среди которых регистрация бизнеса, подбор сотрудников и другие.
Во время разработки «Курса» основатели платформы использовали опыт предпринимателей и подстраивались под реальные потребности рынка.

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей как с точки зрения выгодных и необходимых предложений, так и создавая благоприятную среду для развития бизнеса», — отметил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Создатели платформы также планируют запустить вебинары, квизы и другие форматы для обучения предпринимателей.

Также на платформе появятся созданные совместно с партнерами программы.

Платформа «Курс» будет располагаться на домене издания RB.RU и станет крупным и постоянно обновляемым специальным проектом. Помимо собственных курсов, на платформе планируется размещать совместные программы с партнерами — компаниями из разных отраслей рынка с глубокой экспертизой в конкретной теме.

Ранее Альфа-Банк запустил бота, который способен автоматизировать рутинные процессы предпринимателей для продажи товаров и услуг в интернете.

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