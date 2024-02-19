«Ростелеком» включил ЦФА в управление ликвидностью при помощи платформы А-Токен

«Ростелеком» совместно с Альфа-Банком организовал третий выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) для корпоративных и частных инвесторов на платформе банка А-Токен и планирует использовать этот инструмент на постоянной основе. Об этом сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.

Стороны намерены продолжать развивать межкорпоративное финансирование, используя цифровые финансовые активы. Также они отмечают, что рынок ЦФА развивается и становится все более популярным, обеспечивая удобную основу для развития межкорпоративного финансирования и казначейских кредитов сроками от одного дня до 3-6 месяцев.

Например, однодневные ЦФА «Ростелеком» объемом 1 млрд рублей, выпущенные в рамках FINOPOLIS-2023 на платформе А-Токен, были проданы всего за пять часов. Третий совместный выпуск позволит инвесторам получить фиксированный процентный доход через 21 день после размещения.

Первый вице-президент, финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин рассказал, что от тестирования новых финансовых инструментов компания переходит к полноценной и регулярной работе по привлечению финансирования и управлению ликвидностью этими инструментами.

«Мы планируем дальнейшее масштабирование новых выпусков ЦФА в целях достижения оптимальных условий финансирования. Рассчитываем, что расширение арсенала финансовых инструментов в долгосрочной перспективе обеспечит сбалансированность, устойчивость и гибкость долгового портфеля компании, расширит базу инвесторов и кредиторов, а также будет способствовать развитию рынка новых финансовых инструментов», — сообщил Сергей Анохин.

В Альфа-Банке уточнили, что сегодня инвесторы могут участвовать в выпуске ЦФА напрямую с любого счета компании или физлица. Для розничных клиентов активы инвестора доступны в мобильном приложении, для компаний — в веб-версии.

Директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков подчеркнул, что за год работы А-Токен получила статус лучшей платформы ЦФА.

«Нам доверяют десятки тысяч инвесторов, в том числе институциональных. Когда такая системообразующая компания, как «Ростелеком», включает ЦФА в управление ликвидностью, это помогает развивать не только рынок цифровых финансовых активов, но и драйвить инвестиции в целом», — заявил Воейков.

Он также добавил, что в ближайшее время банк запустит ряд совместных выпусков, которые будут интересны широкому кругу инвесторов.