Стало известно, зачем компании нанимают собственных сотрудников на новые должности

Все больше российских компаний прибегают к практике «тихого найма» - предлагают новые вакансии нынешним сотрудникам вместо внешнего поиска кандидатов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование платформы Lerna.ru.

Такой подход использует почти каждая вторая компания, особенно крупный бизнес из банковской, финансовой и строительной сферы, говориться в исследовании.

Главной причиной «тихого найма» большинство опрошенных называют сложности с подбором персонала на внешнем рынке труда. Треть респондентов отмечают экономию времени и средств на поиск соискателей. В ряде компаний за счет внутренних перемещений закрывают от 40 до 60% вакансий.

Однако у «тихого найма» есть и недостатки, отмечают в компаниях. Главные из них — нехватка у сотрудников знаний для новых задач, размывание ролей в коллективе и отсутствие притока свежих идей извне. Тем не менее доля «тихих» наймов будет расти, прогнозируют опрошенные, поскольку внешний поиск кадров усложняется.

«Успешность программы внутренних перемещений в постоянном фокусе, в 2023 году доля «тихих» наймов выросла до 88% с 7% в 2017 году», — приводит пример директор по персоналу «Технониколь» Юлия Корочкина.

До этого россиянам назвали способы, которые позволят зарабатывать больше.

Ранее были названы самые популярные вакансии на удаленке.