Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, зачем компании нанимают собственных сотрудников на новые должности

«Ъ»: почти половина компаний практикует «тихий найм» из-за дефицита кадров

close
100%
Shutterstock

Все больше российских компаний прибегают к практике «тихого найма» - предлагают новые вакансии нынешним сотрудникам вместо внешнего поиска кандидатов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование платформы Lerna.ru.

Такой подход использует почти каждая вторая компания, особенно крупный бизнес из банковской, финансовой и строительной сферы, говориться в исследовании.

Главной причиной «тихого найма» большинство опрошенных называют сложности с подбором персонала на внешнем рынке труда. Треть респондентов отмечают экономию времени и средств на поиск соискателей. В ряде компаний за счет внутренних перемещений закрывают от 40 до 60% вакансий.

Однако у «тихого найма» есть и недостатки, отмечают в компаниях. Главные из них — нехватка у сотрудников знаний для новых задач, размывание ролей в коллективе и отсутствие притока свежих идей извне. Тем не менее доля «тихих» наймов будет расти, прогнозируют опрошенные, поскольку внешний поиск кадров усложняется.

«Успешность программы внутренних перемещений в постоянном фокусе, в 2023 году доля «тихих» наймов выросла до 88% с 7% в 2017 году», — приводит пример директор по персоналу «Технониколь» Юлия Корочкина.

До этого россиянам назвали способы, которые позволят зарабатывать больше.

Ранее были названы самые популярные вакансии на удаленке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами