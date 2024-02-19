В России раскрыли причину подорожания аренды квартир-студий

В России за год на 19% вырос спрос на аренду студий. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Авито Недвижимость», копия есть у «Газеты.Ru».

По данным сервиса, доля предложений студий на рынке аренды тоже выросла — с 11,5% до 13,6%. В 17 из 33 проанализированных городов предложение компактного жилья за год увеличилось.

«На фоне растущего спроса на аренду на рынке остаются в основном более дорогие объекты. И, видя в среднем более высокие цены, некоторые арендаторы снижают требования к количеству комнат и площади объектов. То есть студиями сегодня интересуются в том числе и те, кто год назад, вероятнее, искал бы однокомнатные квартиры. И такой двойной спрос снова подталкивает к росту средних цен на компактное жилье», — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Больше всего студий сдают в Сочи (38% всех предложений), Санкт-Петербурге (32%) и Новосибирске (27%). Меньше всего — в Брянске (2% предложений), Калининграде и Ярославле (по 4%).

Несмотря на рост предложения, в среднем по России цены на аренду студий поднялись на 14% за год. Сильнее всего выросли ставки в Перми (+67%, до 25 тыс. рублей), Туле (+56%, до 28 тыс. рублей) и Ульяновске (+54%, до 20 тыс. рублей).

В Москве аренда студии подорожала на 30% (до 57 тыс. рублей), в Петербурге — на 22% (до 28 тыс. рублей).

До этого стало известно, насколько подорожала аренда «однушек» в России за пять лет.

Ранее в России резко упал спрос на «вторичку».