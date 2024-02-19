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Эксперты оценили динамику мировой газодобычи в 2024 году

ФСЭГ: мировая добыча газа в 2024 году может вырасти на 2,8%

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Евгений Биятов/РИА Новости

По прогнозам Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), в 2024 году мировая добыча газа может вырасти на 2,8% по сравнению с 2023 годом и составит 4,162 трлн куб. м. Об этом пишет «Прайм».

Около трети всего объема придется на Северную Америку, пятая часть — на страны СНГ. Как ожидается, добыча в США и Канаде составит 1,305 трлн куб. м, в СНГ — 817 млрд куб. м.

В абсолютных цифрах наибольший прирост прогнозируется в СНГ (+33 млрд куб. м), Северной Америке (+26 млрд) и на Ближнем Востоке (+23 млрд).

В 2023 году мировая добыча газа выросла лишь на 0,8% — до 4,048 трлн куб. м. Больше всего нарастили производство США, страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В США рост составил 42 млрд куб. м за счет увеличения добычи попутного газа. На Ближнем Востоке — на 19 млрд куб. м, в том числе за счет Ирана, Катара и Саудовской Аравии.

До этого стало известно, что в мире может появиться еще одна нефтедобывающая страна.

Ранее цены на газ в США рухнули из-за аномально теплой зимы.

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