Финансист рассказал, каким будет курс рубля в праздничную неделю

Курс рубля на текущей неделе поддержит близость пика налоговых выплат, из-за которого на рынке предложение валюты растет, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Однако некоторые факторы могут сыграть против российской валюты, предупредил он в беседе с РИАМО.

Курс доллара на текущей неделе, по прогнозу специалиста, будет в диапазоне 91-93 рубля, курс евро – от 98,5 до 100,5 рубля.

Как объяснил эксперт, в ближайшее время курс рубля может оставаться в напряжении на фоне нехватки валюты из-за снижения экспорта. Не на пользу играют и цены на нефть, которые меняются под давлением сообщений о заметном росте запасов в США.

Решение Центробанка по ключевой ставке не окажет заметного влияния на курс рубля – оно уже закладывалось в ожидания игроков рынка, считает Тимошенко.

«При этом общего оптимизма добавляет свежая статистика, которая подтверждает снижение инфляционных ожиданий россиян в феврале до 11,9% с 12,7% в январе текущего года, — добавил эксперт. — А также новости о том, что российский рубль занял рекордную долю в расчетах РФ за импорт товаров из Америки и Африки».

Добавим, что по данным на 12:43 доллар на Мосбирже стоит 92,4 рубля, евро – 99,5 рубля.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что у курса рубля нет «искусственных подпорок».