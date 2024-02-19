Турецкий банк заявил об отсутствии запрета на открытие счета россиянам

Турецкий Denizbank не получал сообщений о запрете на открытие счета гражданам России. Об этом заявил РИА Новости представитель банка в одном из филиалов в Анкаре.

По его словам, счета россиянам продолжают открывать.

Собеседник агентства также уточнил, что для открытия банковского счета в Denizbank клиентам требуется вид на жительство в Турции, а также депозит в эквиваленте $10 тысяч, который нельзя будет снимать в течение действия счета.

В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

Газета Ekonomim сообщала, что министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России. Турецкие экспортеры столкнулись с тем, что банки начали отказывать им в приеме денежных переводов из России для оплаты товаров.

Ранее сообщалось, что США пригрозили банкам Турции, осуществляющим денежные переводы в Россию.