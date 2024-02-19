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В ФССП сообщили о рекордной задолженности россиян перед банками

ФССП: общие долги россиян перед банками достигли 3,2 трлн рублей

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Михаил Мордасов/РИА «Новости»

В 2023 году количество россиян-должников по кредитам выросло до рекордных показателей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным ФССП, на принудительном исполнении находилось 24,6 млн производств по взысканию задолженностей граждан перед банками. Это на 4,5 млн больше, чем годом ранее.

Как пояснили в ФССП, число исполнительных производств не равно количеству должников — у одного человека могут открыть сразу несколько дел по разным кредитам. По статистике службы, общий объем долгов россиян перед банками для принудительного взыскания в 2023 году достиг 3,26 трлн рублей, увеличившись за год на 200 млрд рублей.

Эксперты связывают рост неплатежей с высокой долговой нагрузкой населения на фоне инфляции и экономических трудностей. Гражданам становится сложнее обслуживать кредиты, отмечают аналитики. Впрочем, доля просроченных займов пока остается стабильной — на уровне 7-8% по необеспеченным кредитам.

По словам юристов, чтобы избежать принудительного взыскания через суд, должнику важно вести диалог с банком и приставами. Можно договориться об отсрочке, реструктуризации долга или новом графике платежей. Если исполнительное производство уже возбуждено, то в течение 5 дней после этого долг можно погасить добровольно.

«Рост неплатежей по кредитам связан с высокой долговой нагрузкой населения, по-прежнему сложной экономической ситуацией в стране, высокой инфляцией», — прокомментировал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

На прошлой неделе россиянам дали совет, как действовать при появлении проблем с выплатой ипотеки.

Ранее россиянам простили долги на 6,3 млрд рублей.

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