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В Сбербанке изменились условия субсидирования для застройщиков-партнеров

Сбер снизил ставку для застройщиков-партнеров от 3,9% до 0%

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Сбербанк изменил условия программы субсидирования льготной ипотеки для ряда российских застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, банк всегда старается предоставить комфортные условия сотрудничества для своих партнеров и сделать выгодным конечный продукт для россиян.

«Мы приняли решение с 19 февраля снизить ставку субсидирования для застройщиков на проектном финансировании Сбера. Размер субсидии составит от 3,9%. На сегодняшний день к нашей программе субсидирования присоединились уже больше 2500 застройщиков по всей России, и продолжают подключаться другие партнеры», — отметил он.

В банке уточнили, что с 19 февраля для застройщиков на проектном финансировании Сбера будет доступна льготная субсидия от 3,9%. В свою очередь, застройщикам, пользующиеся комплексным продуктом банка, когда доходы от остатков на эскроу-счетах направляются на компенсацию процентов по ипотеке, размер субсидирования составит 0%.

Ранее директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи рассказал, что к программе Сбера по субсидированию льготной ипотеки для застройщиков, выдающих такие жилищные кредиты, присоединилось уже 2,5 тыс. строительных компаний.

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