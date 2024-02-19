Стало известно, насколько увеличились траты россиян на продукты

За последние два года средние затраты граждан на продукты выросли на 4500 рублей — до 21 100 рублей в месяц. Об этом пишет Forbes со ссылкой на опрос центра Национального агентства финансовой информации (НАФИ).

При этом большая часть россиян предпочитает покупать продукты питания офлайн — в обычных магазинах и на рынках. Лишь 3% опрошенных пользуются исключительно интернет-доставкой.

При этом онлайн-покупатели тратят на еду почти в 2 раза больше, чем те, кто ходит за продуктами в офлайн-магазины. По словам эксперта НАФИ Натальи Кузнецовой, на фоне экономических потрясений люди стремятся сэкономить, выбирая магазин с лучшими ценами. При этом покупатели обращают внимание на стоимость товара и действующие акции.

74% респондентов покупают еду офлайн из-за привычки и возможности выбрать товар самостоятельно. Онлайн-заказы удобны тем, что не нужно носить тяжелые пакеты, отмечают их сторонники.

При этом на продукты до 10 000 рублей в месяц тратят примерно 32% россиян, еще 34% — от 10 до 20 тыс. руб. Около 27% граждан — от 20 до 40 тыс. руб, 6% — от 40 до 60 тыс. руб, 2% — свыше 60 тыс. руб. Хотя еще в 2021 году более 70% россиян тратили на продукты около 20 тыс. руб.

На прошлой неделе был назван главный источник просроченных продуктов в России.

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