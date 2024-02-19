Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Morgan Stanley обвинили в обмане ЕЦБ придуманной должностью сотрудника

Старший банкир обвинил Morgan Stanley в том, что банк придумал его должность

close
100%
Freepik.com

Банкир обвинил Morgan Stanley в том, что банк придумал его должность, чтобы ввести в заблуждение европейских регуляторов относительно перевода ключевых сотрудников из Лондона во Франкфурт после Brexit. Об этом сообщает Financial Times .

Банкир, принятый на работу во франкфуртский офис Morgan Stanley в апреле 2021 года в должности исполнительного директора с окладом €375 тысяч евро плюс премия, официально получил титул «руководитель торговли кредитами». Однако на суде он заявил, что его начальник с самого начала дал указание не использовать этот титул, поскольку он существовал лишь на бумаге и был придуман исключительно для выполнения требований регулятора.

При этом несмотря на руководящую должность, которая была рангом чуть ниже управляющего директора, экс-сотрудник не занимался руководством, вверенным ему отделом, а лишь выдавал проблемные кредиты в странах ЕС. К тому же мужчина уверен, что его последующее увольнение так же было сделано с нарушениями, поскольку он не нес существенные риски в банке, поэтому увольнение его с должности должно быть аннулировано.

После выхода Великобритании из ЕС Европейский Центробанк настаивал, чтобы международные банки управляли своим европейским бизнесом местным персоналом, а не из Лондона. Регулятор не принимает «пустышки» —формально европейские подразделения, которыми на самом деле руководят банкиры в Лондоне.

Суд отклонил доводы Morgan Stanley о том, что банкир был материально ответственным работником во Франкфурте, и поддержал его апелляцию на увольнение. Банк опротестовал это решение.

До этого суд в Канаде встал на сторону обманутого искусственным интеллектом пассажира компании Air Canada

Ранее суд признал Трампа виновным в мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами