Morgan Stanley обвинили в обмане ЕЦБ придуманной должностью сотрудника

Банкир обвинил Morgan Stanley в том, что банк придумал его должность, чтобы ввести в заблуждение европейских регуляторов относительно перевода ключевых сотрудников из Лондона во Франкфурт после Brexit. Об этом сообщает Financial Times .

Банкир, принятый на работу во франкфуртский офис Morgan Stanley в апреле 2021 года в должности исполнительного директора с окладом €375 тысяч евро плюс премия, официально получил титул «руководитель торговли кредитами». Однако на суде он заявил, что его начальник с самого начала дал указание не использовать этот титул, поскольку он существовал лишь на бумаге и был придуман исключительно для выполнения требований регулятора.

При этом несмотря на руководящую должность, которая была рангом чуть ниже управляющего директора, экс-сотрудник не занимался руководством, вверенным ему отделом, а лишь выдавал проблемные кредиты в странах ЕС. К тому же мужчина уверен, что его последующее увольнение так же было сделано с нарушениями, поскольку он не нес существенные риски в банке, поэтому увольнение его с должности должно быть аннулировано.

После выхода Великобритании из ЕС Европейский Центробанк настаивал, чтобы международные банки управляли своим европейским бизнесом местным персоналом, а не из Лондона. Регулятор не принимает «пустышки» —формально европейские подразделения, которыми на самом деле руководят банкиры в Лондоне.

Суд отклонил доводы Morgan Stanley о том, что банкир был материально ответственным работником во Франкфурте, и поддержал его апелляцию на увольнение. Банк опротестовал это решение.

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