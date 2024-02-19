Объем транзитных перевозок по СМП в 2023 году достиг рекордных показателей

Объем транзитных перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) по итогам прошлого года составил 2,15 млн тонн. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью журналу «Эксперт».

«По транзитным перевозкам также установили рекорд — 2,15 млн тонн», — сказал он, отметив растущий интерес к Северному морскому пути со стороны иностранных судоходных компаний.

По словам Лихачева количество разрешений на плавание в акватории СМП, выданных иностранным компаниям, увеличилось более чем в два раза.

Он напомнил, что в 2020 году в состав «Атомфлота» вошел первый — головной — ледокол проекта 22220 «Арктика», также были получены серийные ледоколы нового поколения «Сибирь» и «Урал».

13 февраля сообщалось, что сверхдальние противолодочные самолеты Ту-142 планируют привлечь к патрулированию Северного морского пути (СМП).

Ранее Кремль допустил выход РФ из Арктического совета.