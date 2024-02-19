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Объем транзитных перевозок по СМП в 2023 году достиг рекордных показателей

Объем транзитных перевозок по СМП в прошлом году достиг рекордных 2,15 млн т

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Объем транзитных перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) по итогам прошлого года составил 2,15 млн тонн. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью журналу «Эксперт».

«По транзитным перевозкам также установили рекорд — 2,15 млн тонн», — сказал он, отметив растущий интерес к Северному морскому пути со стороны иностранных судоходных компаний.

По словам Лихачева количество разрешений на плавание в акватории СМП, выданных иностранным компаниям, увеличилось более чем в два раза.

Он напомнил, что в 2020 году в состав «Атомфлота» вошел первый — головной — ледокол проекта 22220 «Арктика», также были получены серийные ледоколы нового поколения «Сибирь» и «Урал».

13 февраля сообщалось, что сверхдальние противолодочные самолеты Ту-142 планируют привлечь к патрулированию Северного морского пути (СМП).

Ранее Кремль допустил выход РФ из Арктического совета.

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