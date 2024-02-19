Латвия стала лидером по экспорту виски в Россию

Латвия в прошлом году поставила в Россию виски на рекордную сумму в $251,2 млн. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Это втрое больше, чем у остальных стран-экспортеров вместе взятых, следует из статистических данных, пишет издание.

На Латвию пришлось 73% всего объема поставок виски в денежном выражении. Второе место заняла Литва с показателем в 6 раз меньше — $39 млн.

За ней расположилась Великобритания, экспортировавшая виски на $14,8 млн. Четвертое и пятое места заняли Франция и Армения с показателями по $7 млн.

Всего в 2023 году России поставили виски на $344,2 млн. На остальных экспортеров пришлись скромные $24,8 млн.

Литва нарастила поставки в 4 раза по сравнению с 2022 годом. Лидер — Латвия — увеличила показатель в 3,5 раза. Армения добавила 5%. Британия и Франция сократили экспорт на 23% и 27%.

В десятке крупнейших экспортеров существенных изменений не произошло. Литве удалось обогнать Британию, а Франция опустилась с 3-го на 4-е место.

До этого стало известно, что в Россию стали ввозить больше вина и крепкого алкоголя.

Ранее российские компании начали производить алкоголь в Китае.