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США могут прекратить поддержку Украины

WP: в ЕС продумывают план на случай возвращения Трамп на пост президента США

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Mike Segar/Reuters

Европейские чиновники продумывают план в сфере безопасности на случай возвращения Дональда Трамп на пост президента США. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

«Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и смотреть, как Россия будет атаковать союзников по НАТО, нам придется переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США по отношению к Европе и Украине», — сказал один из представителей европейских служб безопасности.

По его словам, европейские страны должны «надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему». Такой сценарий будет включать прекращение поддержки Украины и предоставление России возможности дестабилизировать регион.

В последние дни европейские чиновники в частном порядке обсуждали создание общеконтинентального дополнения к НАТО, которое будет работать в сочетании с гарантиями безопасности США, но также может служить надежной альтернативой, если гарантии Вашингтона будут отменены, отмечает WP.

11 февраля в американском штате Южная Каролина в ходе предвыборного митинга своих сторонников Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обеспечению обороны. Он также добавил, что готов поощрять гипотетические атаки России на подобные государства.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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