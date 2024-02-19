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Юрист указал на нюансы идеи запретить сдачу жилья без счетчиков

Адвокат Сулим указала на минусы идеи запретить сдавать квартиры без счетчиков

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Depositphotos

Планы депутатов о запрете посуточной аренды квартир без счетчиков вызывают сомнения и могут ограничить права собственников. Об этом сообщили юристы РБК, комментируя информацию о поправках к законопроекту, подготовленным комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ.

«Эта идея вызывает определенные вопросы,» — отметила адвокат Ольга Сулим. Она напомнила, что собственник уже покрывает все расходы по ЖКХ и имеет право проживать с кем угодно, не сдавая квартиру посуточно, что не противоречит закону. «Например, супруг и дети могут проживать с собственником, имея регистрацию по другому адресу,» — пояснила она.

По словам доцента Игоря Семеновского, собственники уже обязаны устанавливать счетчики, если это технически возможно. «Вне зависимости от цели использования квартиры, в большинстве случаев в России уже установлены счетчики воды и электричества,» — добавил он.

Он выразил мнение, что принятие этих поправок может лишить часть собственников права свободно распоряжаться своим имуществом.

Юристы также отметили, что собственники имеют право приглашать гостей жить у них. «Принимать гостей и оставлять их на ночь разрешено, они могут пользоваться ресурсами квартиры. Поэтому законопроект требует более тщательного изучения,» — подчеркнула Ольга Сулим.

В ноябре 2023 года Госдума приняла законопроект в первом чтении, который предусматривает, что посуточная аренда жилья возможна только при отсутствии неудобств для соседей.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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