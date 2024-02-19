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Япония выделит до $150 млн на развитие Украины

Япония выделит Черноморскому банку до $150 млн на развитие Украины

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Eugene Hoshiko/AP

Банк международного сотрудничества Японии предоставит Черноморскому банку торговли и развития финансирование в размере до $150 млн на реализацию проектов по развитию Украины. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает ТАСС.

«Этим утром был подписан меморандум между Японским банком для международного сотрудничества и Черноморским банком торговли и развития о двухэтапном предоставлении последнему до $150 млн в качестве ссуды», — сказала Свириденко.

По ее словам, деньги пойдут на развитие структурных проектов в таких областях, как сельское хозяйство и транспортная сфера.

Отмечается, что Черноморский банк торговли и развития был создан в 1999 году для помощи в региональном развитии и кооперации стран Черноморского региона. Среди его членов: Турция, Украина, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния.

16 февраля президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали в Париже соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности, которое включает выделение €3 млрд военной помощи Киеву.

Ранее на Украине заявили о неспособности Европы выделять помощь в достаточном объеме.

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