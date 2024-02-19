Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией и закрыли счета российским клиентам

«Ведомости»: банки ОАЭ ограничили работу с клиентами из России

close
100%
AP

Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций стали вводить ограничения на работу с клиентами из России. Об этом ссылаясь на российских бизнесменов, налоговых и юридических консультантов, а также представителей «Деловой России», сообщает газета «Ведомости».

Банки ОАЭ перестали принимать деньги из России и отправлять платежи российским клиентам. Кроме того, кредитные организации закрывают счета компаниям, чьими собственниками являются граждане России.

По информации бизнесменов, проблемы с банками ОАЭ начались задолго до того, как в декабре 2023 года вышел указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях. Сложности у россиян были весь 2023 год, но с сентября они существенно усилились. В настоящее время российским компаниям практически невозможно открыть счет. Можно лишь в частном порядке договориться с персональными менеджерами, но это только до первой проверки.

Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов выразил обеспокоенность проблемой, связанной с банковскими платежами между Россией и Турцией, и заявил, что дипломатическое представительство активно работает с турецкими властями, чтобы избежать негативных последствий для внешнеэкономической деятельности обеих стран.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами