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В Аргентине бедность достигла 20-летнего максимума

UCA: бедность в Аргентине достигла уровня в 57,4%

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Rodrigo Abd/AP

Уровень бедности в Аргентине в январе достиг 57,4%, что является самым высоким показателем за последние 20 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) — одного из ведущих экономических университетов страны.

По данным отчета UCA, девальвация песо, проведенная недавно избранным президентом Хавьером Милеем, и последующий рост цен привели к ухудшению ситуации с бедностью. В конце 2023 года уровень бедности составлял 49,5%, а уже в январе он вырос до рекордных 57,4%.

Отчет также отмечает, что по всей стране как минимум 27 миллионов человек живут в бедности, а еще 9 миллионов находятся в крайней нужде (при общем населении 47,3 миллиона человек). Реформы Милея привели к увеличению цен на основные продукты питания, подчеркивают в UCA. Инфляция в стране за прошлый год составила 211,4%.

Президент Аргентины Хавьер Милей, который вступил в должность в декабре прошлого года, подписал более 300 указов по либерализации экономики страны. Он предупредил о необходимости пережить «месяцы боли» для выхода из экономического кризиса.

Среди реформ Милея — девальвация песо на 50%, сокращение государственных субсидий на энергию и транспорт, а также изменения в трудовом законодательстве. Например, испытательный срок при приеме на работу был увеличен до восьми месяцев, разрешены 12-часовые рабочие дни и уменьшены компенсации за отпуска и увольнения.

Профсоюзы были возмущены последней мерой, которая вызвала протесты на улицах Буэнос-Айреса. Некоторые депутаты конгресса назвали шоковые меры президента неконституционными, а оппозиция обещала противостоять их реализации.

Ранее Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет».

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