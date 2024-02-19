Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод в Иваново

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала в арбитражный суд иск о возвращении в собственность государства Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По сведениям издания, в арбитражный суд Ивановской области с иском об истребовании в пользу государства акций ОАО ИЗТС обратился заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев. Ответчиками являются ОАО «ИЗТС», ООО «Техинвест», ООО «Инвестпроект» и физические лица, владеющие ценными бумагами предприятия.

В иске указано, что Генеральной прокуратурой в ходе надзора было выявлено незаконное изъятие из владения государства принадлежащего ему Ивановского завода тяжелого станкостроения. Подобное стало результатом умышленных и взаимосвязанных противоправных действий, которые совершили должностные лица и ответчики. Решение о передаче предприятия в частную собственность относилось к исключительной компетенции федерального правительства, которое его не приняло. Несмотря на это, власти Ивановской области в декабре 1992 года утвердили план приватизации ИЗТС и издали приказ о его акционировании, тем самым явно выйдя за пределы предоставленных им полномочий.

Генпрокуратура отметила, что установившие в результате незаконных сделок контроль над предприятием нынешние владельцы остановили производственную деятельность ИЗТС, разорвали его кооперационные связи с оборонными предприятиями, раздробили имущественный комплекс завода и в период с 2014 по 2017 год вывели его по частям на аффилированные организации, причинив тем самым ущерб национальным интересам и обороноспособности России. Сейчас станкостроительная деятельность на заводе не осуществляется, имущество предприятия в целях обогащения конечных бенефициаров сдается в аренду.

Суд удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры в качестве обеспечительной меры наложить арест на акции ИЗТС, а также на все движимое и недвижимое имущество завода, включая денежные средства на банковских счетах.

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