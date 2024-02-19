Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Белоруссия начала реконструкцию железной дороги до портов Петербурга

Белоруссия начала реконструкцию железнодорожного коридора до портов Петербурга

close
100%
Depositphotos

В Белоруссии началась реконструкция участка железнодорожного коридора в направлении портов Санкт-Петербурга. Об этом министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович заявил в интервью на телеканале «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что это направление остается одним из самых популярных из-за более короткого расстояния и, как следствие, более низкой стоимости перевозки. Белоруссия уже приступила к модернизации своей части железнодорожного коридора, сотрудничая с российскими партнерами.

Ляхнович также сообщил, что в 2024 году планируется провести реконструкцию автомобильного коридора в направлении Санкт-Петербурга. Этот проект включает в себя реконструкцию дороги от Лепеля до Полоцка и дальше до границы с Россией. По его словам, объемы перевозок значительно увеличатся, и задача на текущий год — перевезти 19 миллионов тонн товаров по этому маршруту.

До этого экономист Иван Лизан заявил, что появление высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), соединяющей Москву и Минск, заметно сократит время в пути, что позитивно скажется на контактах между странами.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами