Белоруссия начала реконструкцию железной дороги до портов Петербурга

В Белоруссии началась реконструкция участка железнодорожного коридора в направлении портов Санкт-Петербурга. Об этом министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович заявил в интервью на телеканале «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что это направление остается одним из самых популярных из-за более короткого расстояния и, как следствие, более низкой стоимости перевозки. Белоруссия уже приступила к модернизации своей части железнодорожного коридора, сотрудничая с российскими партнерами.

Ляхнович также сообщил, что в 2024 году планируется провести реконструкцию автомобильного коридора в направлении Санкт-Петербурга. Этот проект включает в себя реконструкцию дороги от Лепеля до Полоцка и дальше до границы с Россией. По его словам, объемы перевозок значительно увеличатся, и задача на текущий год — перевезти 19 миллионов тонн товаров по этому маршруту.

До этого экономист Иван Лизан заявил, что появление высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), соединяющей Москву и Минск, заметно сократит время в пути, что позитивно скажется на контактах между странами.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.