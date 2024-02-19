ЦБ отметил перегрев российской экономики

В декабре 2023 года — январе 2024-го рост потребительской активности россиян замедлился, что отразилось на снижении темпов роста потребительских цен. Однако рынки товаров и услуг все еще остаются перегретыми. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алевтина Овчинникова.

Перегрев экономики — это следствие усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением, объясняла ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Снижению потребительской активности в определенной степени способствовало усиление сберегательных настроений граждан. Спрос на кредиты со стороны домохозяйств и бизнеса снижался из-за роста ставок. Тем не менее инфляционное давление пока остается повышенным. Потребительский спрос остается высоким и поддерживает перенос в цены возросших издержек, в том числе со стороны рынка труда», — прокомментировала эксперт.

Она уточнила, что в 2023 году в России было введено рекордное количество жилья, обновлен максимум по выдаче ипотеки, драйвером рынка стали льготные госпрограммы.

В то же время в прошлом году — начале этого года наблюдался рост экономической активности в России.

«Например, в Центральной России открывались новые фармацевтические производства, в том числе в рамках импортозамещения. Кроме того, во второй половине прошлого года в ЦФО ускорился рост производства одежды. Развитие этой отрасли по-прежнему стимулируется необходимостью удовлетворения потребностей населения из-за ухода зарубежных брендов», — пояснила эксперт.

Она добавила, что рост цен на автомобили в РФ, их ремонт и обслуживание стимулировал развитие каршеринга, рынок которого заметно укрепился с марта 2023 года. А расширение числа проводимых зимних программ и фестивалей в Москве привело к росту турпотока и увеличению посещаемости кафе и ресторанов.

Российская экономика может войти в фазу перегрева, если не удастся нарастить импорт, говорилось в прошлогоднем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды». Первый вице-премьер России Андрей Белоусов 29 декабря 2023 года назвал два способа борьбы с перегревом отечественной экономики — увеличение производства и сдерживание спроса.

Ранее Белоусов назвал одну из главных угроз для экономики России.