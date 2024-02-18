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ОСК потребовала 36 млрд рублей от финской верфи

ОСК потребовала 36 млрд рублей от финской верфи, которой владела до 2019 года

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Global Look Press

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подала иск на финскую верфь Arctech Helsinki Shipyard с требованием взыскать 36,2 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Отмечается, что иск был подан 16 февраля. Он будет рассматриваться в первой инстанции, говорится в карточке суда. Суть претензий в материале дела не раскрывается.

Издание отмечает, что в 2014 году ОСК стала владельцем 100% акций указанной хельсинкской верфи, до этого 50% принадлежало южнокорейскому холдингу STX, вместе они владели Arctech Helsinki Shipyard с 2010 года.

В 2014-м ОСК попала под санкции западных стран, что привело к задержкам с заказами и кредитованием для верфи. При этом в компании отмечали, что Arctech Helsinki Shipyard уже досталась ОСК в убыточном состоянии.

В 2019 году корпорация решила продать Arctech Helsinki Shipyard — новым собственником стал круизный оператор Algador Holdings Ltd.

Еще в 2022 году президент РФ Владимир Путин раскритиковал главу Объединенной судостроительной корпорации за убыточные контракты.

Ранее Басманный суд заочно арестовал пресс-секретаря компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

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