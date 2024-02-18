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Бывший сотрудник ФРС назвал главную угрозу для доллара

Экс-сотрудник ФРС Камин назвал экономику США главной угрозой для доллара

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Shutterstock

Экс-руководитель отдела международных финансов ФРС Стивен Камин и бывший экономист Министерства финансов США Марк Собел заявили, что главной угрозой для доллара является «серьезное ухудшение» финансово-экономического положения Соединенных Штатов. Об этом пишет издание Business Insider.

Камин и Собел указали на политическую поляризацию страны.

«Неэффективность конгресса США и незаинтересованность политиков всех мастей в сдерживании растущего дефицита бюджета США, это вряд ли немыслимо», — пояснили эксперты.

Они добавили, что на фоне устойчивого роста инфляции, вытеснения частных инвестиций, высокой финансовой нестабильности потеря долларом мирового господства может стать наименьшей проблемой для США и других стран.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов говорил, что курс рубля на следующей неделе может вести себя странно из-за снижения объемов экспортной выручки.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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