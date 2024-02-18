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Цены на газ в США рухнули из-за аномально теплой зимы

FT: из-за низкого спроса на газ в США цены упали на 50% с середины января

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George Frey/Reuters

Цены на природный газ в США обвалились до минимума почти за 30 лет на фоне аномально теплой зимы в стране. Об этом сообщает Financial Times.

По прогнозам метеорологов, нынешняя зима станет самой теплой с начала наблюдений в 1950 году, пишет газета.

Низкий спрос на отопительное топливо из-за мягкой погоды совпал с рекордным уровнем добычи газа в США. В декабре ежедневная добыча достигла 105 млрд куб. футов.

Контракты на поставку газа в марте на бирже Генри Хаб в пятницу поднялись до $1,61 за 1 млн БТЕ. Это лишь немногим выше $1,58 днем ранее, которая стала минимальной ценой с 1995 года.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, ледовый покров на Великих озерах сейчас на историческом минимуме для этого времени года.

Аналитики компании Commodity Weather Group оценивают, что зима 2023-2024 гг. окажется на 3% теплее, чем предыдущий рекорд 2015-2016 гг. Это привело к резкому снижению спроса на отопительное топливо, отмечает издание.

Тем временем добыча газа в США бьет рекорды на фоне сланцевой революции. В декабре она выросла до 105 млрд куб. футов в сутки, отмечает S&P Global Commodity Insights.

Избыток предложения привел к росту запасов газа в хранилищах США на 11% по сравнению с прошлым годом. Это вынуждает производителей сворачивать бурение скважин. Компании Comstock Resources и Antero Resources уже объявили о сокращении числа буровых установок.

До этого во Франции призвали снять санкции с России, чтобы вернуть стране дешевый газ.

Ранее стоимость газа в мире стабилизировалась.

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