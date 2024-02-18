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Путин напомнил, что Европа сама выбрала отказ от российского газа

Путин: Россия никому не отказывает в поставках энергоресурсов

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Европейские страны рассчитывали на быстрый развал России после отказа от покупки ее газа, но необратимые процессы начали происходить у них самих. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин».

Путин отметил, что европейская промышленность из-за дорогого газа переезжает в США и другие страны, где энергоносители дешевле.

«Видимо, рассчитывали, что если они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать», — сказал президент.

По его словам, Европа всегда боролась за снижение цены российского газа, считая его слишком дорогим.

«А теперь пожалуйста бриться! Теперь 300 с лишним долларов за тысячу кубов и больше», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что Россия никому не отказывает в поставках энергоресурсов и готова обойтись без европейских покупателей.

«Пусть сами решают. Надо им — пусть берут, не надо — мы обойдемся», — подытожил президент.

До этого Путин заявил, что Украина «кассирует денежки» от России за транзит газа.

Ранее Путин назвал самого надежного энергопартнера России.

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