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Финляндия сократила поставки в Россию почти втрое за два года

Финский экспорт в РФ упал на 70% на фоне санкций и сложной логистики

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tulli.fi

За последние два года экспорт Финляндии в Россию и страны Центральной Азии упал на 68,9%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на финскую таможню.

По данным ведомства, в 2021 году Финляндия экспортировала в Россию и Центральную Азию товаров на €3,9 млрд, в 2022 году — на €2,5 млрд, а в 2023 году — всего на €1,2 млрд.

Таким образом, за два года показатель снизился почти в 3 раза — это третье по величине падение среди стран ЕС. Для сравнения, за тот же период экспорт Финляндии в ЕС сократился в 2 раза.

«Падение нашего экспорта в Россию в 2 раза превышает падение поставок в ЕС. Это связано с санкциями и ограничением логистики», — прокомментировал глава финской таможни Тапио Оинонен.

На прошлой неделе посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что за последние два года товарооборот между странами снизился почти в 6 раз — с €12 млрд до €2 млрд.

Накануне стал известно, о том, что Россия вошла в топ-3 поставщиков газа в Турцию.

Ранее президент Эквадора заинтересовался взаимодействием с Россией.

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