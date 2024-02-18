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Эксперт назвал районы Москвы с дешевеющим жильем

Аналитик Таганов: в Москве подешевело жилье в Марфино, Капотне и Савелках

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Кирилл Зыков/РИА Новости

За прошедший год незначительно подешевело вторичное жилье в трех районах Москвы — Марфино, Капотня и Савелки. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

По его словам, в январе 2023 года цена квадратного метра в ЦАО также снизилась на 0,9-1,2%. За год стоимость упала на 1,3-4,5%. При этом в Марфино, Капотне и Савелках наблюдается небольшое снижение цен из-за того, что наиболее ликвидные квартиры уже раскуплены.

«В экспозиции остаются менее востребованные варианты. И на квартиры, которые висят долго, цены могут немного уменьшаться», — объяснил эксперт.

По его словам, в целом по Москве цены в 2023 году практически не менялись. Незначительные колебания связаны с уходом с рынка либо дешевых, либо дорогих квартир. При этом дефицит ликвидных объектов пока сохраняется.

«Пока рано говорить о том, что цены на вторичном рынке стали снижаться», — резюмировал Таганов. Однако дальнейшее ослабление спроса может привести к падению стоимости, добавил он.

До этого юрист перечислила документы, которые важно проверить при покупке «вторички».

Ранее квартиры в России резко подешевели.

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