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Ассоциация туроператоров Турции прогнозирует рост турпотока из России в Анталью

В Турции ждут роста туристического потока из России в Анталью на 10% в 2024 году

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Shutterstock

Эксперты турецкой туриндустрии прогнозируют рост числа российских туристов, посетивших Анталью, минимум на 10% в 2024 году по сравнению с 2023-м. Об этом сообщил глава Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья Каан Кавалоглу в интервью газете Hurriyet..

По его словам, несмотря на конкуренцию других направлений, Анталья остается туристическим номером один для россиян. «Мы ожидаем, что российский рынок вырастет в этом году минимум на 10% по сравнению с 2023 годом», — заявил Кавалоглу.

По официальным данным, в прошлом году Анталью посетили почти 3,5 млн российских туристов, что на 14% больше показателя 2022 года. Однако рост цен в регионе привел к оттоку россиян в Дубай и на Балканы.

Главный советник Ассоциации туроператоров Турции Хамит Кук также прогнозирует увеличение турпотока из России в Анталью минимум на 10% в 2024 году. При этом он не исключил, что немецкие туристы могут обойти россиян по числу посещений.

До этого туристов из России предупредили о рисках при посещении Абхазии.

Ранее Грузия получила рекордные доходы от туризма.

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