ЦБ не увидел связи между расходами бюджета и инфляцией

Повышенные расходы федерального бюджета в отдельные месяцы не оказывают существенного влияния на уровень инфляции в стране. Об этом рассказала заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, передает «Интерфакс»

По его словам, на инфляцию влияет в первую очередь структурный дефицит консолидированного бюджета, а также операции по инвестированию средств Фонда национального благосостояния.

«Если по году в целом дефицит остается таким же, общая конфигурация бюджетной политики на среднесрочную перспективу остается такой же, то, соответственно, и совокупный спрос будет себя вести ровно таким образом, как было заложено при составлении прогноза и при принятии решения по ключевой ставке», — пояснил Заботкин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также отметила, что банк исходит из уже известных предпосылок, по которым были приняты решения по денежно-кредитной политике. По ее словам, для калибровки политики ЦБ важнее динамика расходов бюджета в целом по году.

До этого стало известно, что в начале 2024года наблюдается активный рост расходов федерального бюджета, который в Минфине объясняли необходимостью авансирования ряда статей. По данным мониторинга «Электронного бюджета», на 14 февраля расходы составили 4,63 трлн рублей.

В ЦБ заявили об ухудшении ситуации с зарубежными расчетами бизнеса.