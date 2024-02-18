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Производитель Oreo сменил руководство бизнеса в России после критики

Reuters: Mondelez сменила руководство бизнеса в России после критики на Западе

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Shutterstock

Американская компания Mondelez назначила в российское подразделение новое руководство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.

Исполнительный директор европейского отделения Mondelez Винс Губер подчеркнул, что российское подразделение является «автономной организацией», туда назначили нового гендиректора Алексея Блинова. Он будет подчиняться другому руководителю. По данным LinkedIn, Блинов является финансовым директором Mondelez в Москве, отмечает агентство.

Губер отметил, что продаваемая в России продукция производится и распространяется на месте, без импорта готовых продуктов из Европы или экспорта из России в ЕС.

До этого Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию из США Mondelez International в список международных спонсоров войны.

Отмечается, что причиной стал отказ компании покинуть российский рынок. В агентстве подчеркнули, что, платя налоги российскому государству, компания спонсирует и его армию.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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