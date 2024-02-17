С 1 апреля социальные пенсии повысятся

По данным Минтруда, начиная с 1 апреля социальные выплаты будут повышены для 4,1 миллиона человек. Об этом сообщает Ura.ru.

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5%. Это коснется более 3,4 миллиона получателей пенсий. Средний размер такой пенсии составит 13 455 рублей. Пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы поднимут до 19 948 и 20 110 рублей. Пенсия инвалидов-военнослужащих, проходивших призывную службу, увеличится на 1269 рублей и составит 18 236 рублей.

15 февраля сообщалось, что ветераны боевых действий в Афганистане могут претендовать на ряд льгот, в том числе медицинских. Так, участники боевых действий в Афганистане могут продолжать обслуживаться в ведомственных медицинских учреждениях, где они лечились, будучи на военной службе, претендовать на обслуживание в медицинских организациях без очереди, бесплатное протезирование (кроме зубного), обеспечение лекарствами, получать путевки в санаторий сроком на 18 дней (при наличии заболеваний) и компенсировать затраты на дорогу до него и обратно. Помимо этого, ветераны могут получать повышенную пенсию и ежемесячную выплату, которую индексируют раз в год.

Ранее Лолита назвала размер своей пенсии.