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Посол России заявил об осложнении отношений с Венгрией

Посол РФ Станиславов: санкции осложнили экономические связи с Венгрией

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Санкции в отношении России медленно, но верно осложняют экономические отношения РФ с Венгрией, заявил российский посол в Будапеште Евгений Станиславов. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Мы видим, что венгерская сторона делает все возможное в условиях карательных мер для сохранения адекватных отношений. Мы также стремимся поддерживать наши культурные связи», — подчеркнул дипломат.

По словам Станиславова, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хорошо знает Россию, что создает возможность для сохранения прагматичных отношений между двумя странами.

До этого Станиславов предрек признание Западом интересов России.

На неделе ЕС снова не смог одобрить 13-й пакет антироссийских санкций из-за отказа Будапешта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции указали на ошибку Запада в отношении России.

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