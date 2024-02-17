Посол России заявил об осложнении отношений с Венгрией

Санкции в отношении России медленно, но верно осложняют экономические отношения РФ с Венгрией, заявил российский посол в Будапеште Евгений Станиславов. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Мы видим, что венгерская сторона делает все возможное в условиях карательных мер для сохранения адекватных отношений. Мы также стремимся поддерживать наши культурные связи», — подчеркнул дипломат.

По словам Станиславова, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хорошо знает Россию, что создает возможность для сохранения прагматичных отношений между двумя странами.

До этого Станиславов предрек признание Западом интересов России.

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